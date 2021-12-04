Может быть дополнительное наказание: Олимпия получила трансферный бан из-за долга перед Динамо

Олимпия из Асунсьона так и не погасила задолженность перед киевским Динамо за Дерлиса Гонсалеса. ФИФА наложила штраф на парагвайский клуб.

Не избежали наказания

Теперь после санкций от ФИФА Олимпия не может регистрировать новых футболистов, на клуб наложили трансферный бан. Он будет оставаться в силе до тех пор, пока команда из Парагвая не выплатит киевскому Динамо долг.

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Задолженность перед чемпионом Украины за Дерлиса Гонсалеса составляет 5,5 миллионов долларов. Однако и это еще не конец. Если клуб все-таки не погасит долг до весны 2023 года, то их будет ждать еще более жесткое наказание – снятие очков.

Такой расклад событий трагичен для команды. Олимпия и так идет на предпоследнем 9 месте в Примере. После 17 матчей клуб набрал 15 очков.

К слову, в сезоне-2021/2022 Гонсалес в футболке Олимпии сыграл 26 матчей, в которых отметился 8 голами и 5 ассистами.

Карьера Гонсалеса в Динамо