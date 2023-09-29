"Special one" на дне: команда Моуринью выдала худший старт в карьере португальца - видео

В четверг, 28 сентября, Рома разгромно уступила Дженоа Руслана Малиновского. Украинец впервые провел весь матч на скамейке запасных, а этот поединок стал знаковым для португальского наставника римлян.

Матч закончился со счетом 4:1 в пользу "грифонов". Каждый удар в створ ворот от Дженоа заканчивался голом, свою фамилию в графу авторов голов записали Гудмундссон, Ретеги, Торсбю и Мессиас, у римлян единственное взятие ворот на счету Кристанте.

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Так плохо Жозе сезон еще не начинал

Такая безумная реализация от соперника оформила для Жозе Моуринью очень неприятный антирекорд. Рома после поражения находится на 16-й позиции в чемпионате Италии только с пятью набранными очками. Так плохо в стартовых шести турах португальский тренер сезон еще не начинал в своей долгой и успешной карьере.

Раньше самым плохим для Моуринью был сезон-2015/16, тогда он из Челси набрал семь пунктов за такой отрезок чемпионата. Сейчас у Ромы только одна победа над аутсайдером Эмполи, за который выступает Виктор Коваленко, и две ничьи при трех поражениях.

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Однако португалец не опускает руки и прокомментировал положение дел в команде после матча. Он не собирается уходить в отставку и заявил, что вместе с подопечными будет продолжать работу, чтобы изменить неприятную ситуацию для римских фанатов Ромы.

Сейчас у нас есть этот состав и с ним мы должны выйти из этой ситуации. Трансферного окна больше нет, никто не может уйти или приехать. У нас нет времени плакать. Мы можем плакать внутри, потому что это ранит наши сердца, особенно у меня из-за моих отношений с болельщиками Ромы.



Но мы вернемся к работе. Следующая игра тоже может принести три очка, а не семь или восемь, но она станет для нас очень-очень важной,

– заявил Жозе.

. Следующий матч "волки" сыграют первого октября в 21:45 против Фрозиноне, который уверенно вернулся из Серии B в элиту итальянского футбола. После шести туров команда занимает восьмое место, набрав 9 очков.

Смотрите видеообзор матча Дженоа – Рома