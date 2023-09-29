Матч закінчився з рахунком 4:1 на користь "грифонів". Кожен удар у площину воріт від Дженоа закінчувався голом, своє прізвище в графу авторів голів записали Гудмундссон, Ретегі, Торсбю та Мессіас, у римлян єдине взяття воріт на рахунку Крістанте.

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Так погано Жозе сезон ще не починав

Така шалена реалізація від суперника оформила для Жозе Моурінью дуже неприємний антирекорд. Рома після поразки перебуває на 16-й позиції в чемпіонаті Італії лише з п'ятьма набраними очками. Так погано у стартових шести турах португальський тренер сезон ще не починав у своїй довгій та успішній кар'єрі.

Раніше найгіршим для Моурінью був сезон-2015/16, тоді він з Челсі набрав сім пунктів за такий відрізок чемпіонату. Зараз у Роми лише одна перемога над аутсайдером Емполі, за який виступає Віктор Коваленко, та дві нічиї при трьох поразках.

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Проте португалець не опускає руки та прокоментував стан справ у команді після матчу. Він не збирається йти у відставку та заявив, що разом з підопічними продовжуватиме роботу, щоб змінити неприєму ситуацію для римських фанатів Роми.

Зараз у нас є цей склад і з ним ми маємо вийти із цієї ситуації. Трансферного вікна більше немає, ніхто не може піти чи приїхати. Ми не маємо часу плакати. Ми можемо плакати всередині, бо це ранить наші серця, особливо в мене через мої відносини з уболівальниками Роми.



Але ми повернемось до роботи. Наступна гра теж може принести три очки, а не сім чи вісім, але вона стане для нас дуже-дуже важливою,

– заявив Жозе.

Довідка. Наступний матч "вовки" зіграють першого жовтня о 21:45 проти Фрозіноне, який впевнено повернувся з Серії B до еліти італійського футболу. Після шести турів команда посідає восьме місце, набравши 9 очок.

Дивіться відеоогляд матчу Дженоа – Рома