Моуринью не сдержал слез после выхода его Ромы в финал Лиги конференций: щемящее видео

Итальянская Рома смогла одолеть Лестера по итогам двух полуфиналов в Лиге конференций. Наставник "волков" Жозе Моуринью дал волю эмоциям.

Безудержные эмоции Моуринью

5 мая итальянский клуб дома минимально обыграл Лестера во втором полуфинале Лиги конференций (1:0). Единственный гол во встрече забил Тамми Эбрахам. По итогам двух встреч – 2:1 в пользу Ромы, ведь первый поединок в Англии закончился мировым 1:1, сообщает 24 канал.

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Такой результат вывел Рома в финал сезона-2021/2022, который является дебютным для этого еврокубкового турнира.

Сразу после финального свистка главный тренер "волков" Жозе Моуринью не удержал слез от счастья. Наставник Ромы очутился в объятиях своих помощников.

На видео видно, как португалец пытался сдержать эмоции, но в такие моменты можно было выплеснуть их на снаружи. Моуринью был очень доволен столь успешным выступлением своей команды. Футболисты тоже громко отметили выход в финал Лиги конференций.

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Рома впервые с 1991 вышла в финал еврокубкового турнира.

Тренерская карьера Моуринью в Роме

59-летний португальский наставник в июле 2021 года возглавил Рому.

Его соглашение с итальянцами рассчитано до конца июня 2024-го.

Под его руководством "волки" уже провели 51 поединок, в которых одержали 27 побед, расписали 11 мировых и потерпели 13 поражений.

Рома после 35 туров идет 5 в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 59 очков. В настоящее время команда Моуринью занимает место, которое позволит выступать в групповом раунде Лиги Европы.

Впереди у Ромы еще три встречи во внутреннем чемпионате против Венеции, Фиорентины и Торино.

Пока Моуринью не выиграл с Ромой ни одного трофея.

В финале Рома будет ждать противостояние против Фейенорда. Нидерландский клуб в первом полуфинале одолел Марсель со счетом 3:2. А уже в ответном матче классно "засушил" игру, расписав нулевую мировую с французами (0:0).

Решающее сражение за трофей состоится 25 мая в албанской Тиране на стадионе "Эйр Албания".