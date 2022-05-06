Нестримні емоції Моурінью

5 травня італійський клуб вдома мінімально обіграв Лестер у другому півфіналі Ліги конференцій (1:0). Єдиний гол у зустрічі забив Таммі Ебрахам. За підсумками двох зустрічей – 2:1 на користь Роми, адже перший поєдинок в Англії закінчився мировою 1:1, повідомляє 24 канал.

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Такий результат вивів Рому у фінал сезону-2021/2022, який є дебютним для цього єврокубкового турніру.

Одразу після фінального свистка головний тренер "вовків" Жозе Моурінью не стримав сліз від щастя. Наставник Роми опинився в обіймах своїх помічників.

На відео видно, як португалець намагався стримати емоції, але у такі моменти можна якраз було виплеснути їх на зовні. Моурінью був дуже задоволений таким успішним виступом своєї команди. Футболісти теж гучно відсвяткували вихід у фінал Ліги конференцій.

Моурінью розплакався після матчу: дивіться відео

Рома вперше з 1991 року вийшла у фінал єврокубкового турніру.

Тренерська кар'єра Моурінью у Ромі

59-річний португальський наставник у липні 2021 року очолив Рому.

Його угода з італійцями розрахована до кінця червня 2024-го.

Під його керівництвом "вовки" вже провели 51 поєдинок, у яких здобули 27 перемог, розписали 11 мирових та зазнали 13 поразок.

Рома після 35 турів йде 5-ю у турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі 59 очок. Наразі команда Моурінью займає місце, яке дозволить виступати у груповому раунді Ліги Європи.

Попереду у Роми ще три зустрічі у внутрішньому чемпіонаті – проти Венеції, Фіорентини та Торіно.

Поки що Моурінью не виграв із Ромою жодного трофея.

У фіналі на Рому чекатиме протистояння проти Феєнорда. Нідерландський клуб у першому півфіналі здолав Марсель з рахунком 3:2. А вже у матчі-відповіді класно "засушив" гру, розписавши нульову мирову з французами (0:0).

Важливо! Вирішальна битва за трофей відбудеться 25 травня в албанській Тірані на стадіоні "Ейр Албанія".