Мотор стартовал с победы в гандбольной Лиге чемпионов
Источник:24 канал
Гандбольный клуб Мотор сыграл первый матч на групповой стадии Лиги чемпионов. Команда на домашней площадке победила португальский Порту.
Мотор очень удачно провел первую половину встречи. Поэтому на перерыв запорожцы ушли с преимуществом в пять мячей – 15:10.
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В начале второго тайма Мотор снова владел инициативой. Но гостям удалось выровнять игру. И за две минуты до финального свистка сравнять счет – 27:27. И все же запорожцы сумели выиграть этот матч, забросив еще три мяча до финального свистка.
Мотор – Порту 30:27
Стоит отметить, что Мотор и Порту были в одной группе Лиги чемпионов в 2019 году. Тогда в Запорожье победил Мотор, а в Португалии была зафиксирована ничья.
Мотор в Лиге чемпионов попал в группу B, где восемь команд. Первые две выйдут в четвертьфинал Лиги чемпионов. Команды, занявшие места с третьего по шестое, выйдут в 1/8 финала. Соперники Мотора в группе это испанская Барселона, французский ПСЖ, румынское Динамо, немецкий Фленсбург, польский Виве Кельце, венгерский Веспрем и уже упомянутый португальский Порту.
Следующий матч в Лиге чемпионов Мотор проведет 23 сентября против Барселоны на выезде.