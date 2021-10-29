Мотор неожиданно потерпел поражение от аутсайдера в Лиге чемпионов
Источник:24 канал
В четверг 28 октября состоялся матч 6-го тура группового этапа гандбольной Лиги чемпионов, в котором сыграли немецкий Фленсбург-Хандевитт и запорожский Мотор.
Фленсбург-Хандевитт – Мотор 34:27
Несмотря на то, что у нашей команды перед матчем было четыре очка, а у соперника одно, букмекеры считали фаворитом игры именно немецкий клуб.
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Как оказалось, они были правы. Фленсбург-Хандевитт с начала захватил инициативу и постоянно держал разницу в счете в районе трех-четырех мячей. Запорожские гандболисты выглядели уставшими и разбалансированными, поэтому ничего поделать не смогли с Ванне и компанией. Комок, кстати, сегодня не выручал при семиметровых.
Ближе к концу игры разрыв начал расти, тайм-аут от нашего тренера не помог.
- 34:27 – результат матча. Бухарестское Динамо выиграло, Мотор проиграл, Порту и Барселону сыграли вничью. Борьба за шестую строчку в группе Лиги чемпионов обостряется.