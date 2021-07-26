14-летний мотогонщик Хьюго Миллан умер после ужасной аварии во время гонки

Умер испанский мотогонщик Хьюго Миллан. 14-летний парень ушел из жизни после ужасной аварии на юниорском чемпионате European Talent Cup.

Гонщик скончался от полученных травм

Трагический заезд проходил на трассе в Арагоне (Испания). Смертельная авария произошла на втором круге, после чего сессия была немедленно остановлена красными флагами.

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Испанский пилот потерял контроль над байком и упал в 5 повороте. После этого в него врезался другой участник соревнований. Миллан ехал на второй позиции в гонке.

Медики сразу прибыли на место аварии, после чего Хьюго Миллан был доставлен в больницу на автодроме. Несмотря на усилия медиков испанец скончался от полученных травм.

Соболезнования семье и близким Хьюго выразили чемпионат мира по мотогонкам MotoGP и шестикратный победитель премьер-класса Марк Маркес.

Хьюго был лидером чемпионата, завоевав несколько подиумов в сезоне.