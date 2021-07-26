Гонщик помер від отриманих травм

Трагічний заїзд відбувався на трасі в Арагоні (Іспанія). Смертельна аварія сталася ну другому колі, після чого сесію було негайно зупинено червоними прапорами.

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Іспанський пілот втратив контроль над байком і впав у 5 повороті. Після цього в нього врізався інший учасник змагань. Міллан їхав на другій позиції в гонці.

Медики відразу прибули на місце аварії, після чого Х'юго Міллан був доставлений у лікарню на автодромі. Попри зусилля медиків іспанець помер від отриманих травм.

Співчуття родині та близьким Х'юго висловили чемпіонат світу з мотоперегонів MotoGP і шестиразовий переможець прем'єр-класу Марк Маркес.

Х'юго був лідером чемпіонату, здобувши декілька подіумів у сезоні.