Всего в драке приняло участие около 150 человек.

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Отдельно стоит отметить названия фанатских группировок российских клубов

Спартак

Фольксштурм

CWO

MB

Туки

Юность

ЦСКА

Einfach Jugend

Продленка

White Army

Белка

GS

Причиной для драки стала стена. Именно на ней фанатские группировки обоих клубов наносили свои граффити. Недавно это сделали представители Спартака. И в ночь на воскресенье, 25 апреля, фанаты ЦСКА приехали ее "перебивать". Но их уже ждали соперники.

Рукопашная драка закончилась победой фанатов ЦСКА, хотя их было меньше. За ними же осталось и граффити на стене.



Стена из граффити, из-за которой возникла драка / Фото телеграмм-канала "Мутко против"

Отличилась в этом случае и российская полиция. Ведь массовая драка произошла около 2 часов ночи. И местные жители сразу бросились вызывать правоохранителей. Однако те долго не приезжали. А когда приехали, то на месте почти никого не осталось. Поэтому все, что они впоследствии сделали – отрапортовали о том, что они не получали сообщений от медиков о травмированных, и не зафиксировали ни одного нарушения общественного порядка.

А все из-за того, что фанаты, увидев полицейские мигалки, просто разошлись по местности.