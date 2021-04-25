Всего в драке приняло участие около 150 человек.
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Отдельно стоит отметить названия фанатских группировок российских клубов
Спартак
- Фольксштурм
- CWO
- MB
- Туки
- Юность
ЦСКА
- Einfach Jugend
- Продленка
- White Army
- Белка
- GS
Причиной для драки стала стена. Именно на ней фанатские группировки обоих клубов наносили свои граффити. Недавно это сделали представители Спартака. И в ночь на воскресенье, 25 апреля, фанаты ЦСКА приехали ее "перебивать". Но их уже ждали соперники.
Рукопашная драка закончилась победой фанатов ЦСКА, хотя их было меньше. За ними же осталось и граффити на стене.
Стена из граффити, из-за которой возникла драка / Фото телеграмм-канала "Мутко против"
Отличилась в этом случае и российская полиция. Ведь массовая драка произошла около 2 часов ночи. И местные жители сразу бросились вызывать правоохранителей. Однако те долго не приезжали. А когда приехали, то на месте почти никого не осталось. Поэтому все, что они впоследствии сделали – отрапортовали о том, что они не получали сообщений от медиков о травмированных, и не зафиксировали ни одного нарушения общественного порядка.
А все из-за того, что фанаты, увидев полицейские мигалки, просто разошлись по местности.