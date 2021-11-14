"Москва пылает": футболист России Кудряшов забил роковой гол в свои ворота - видео момента

Сборная Хорватии помешала России завоевать прямую путевку на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Хорватская команда нанесла россиянам поражение в ключевом матче отбора на ЧМ-2022.

Карма для России

Хорватия и Россия встретились в Сплите при чрезвычайно плохой погоде. Весь матч был сильный дождь, что усложняло игру для хозяев. Россия легко оборонялась, закрывшись на собственной половине поля.

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Судьба матча и прямой путевки на чемпионат мира была намечена на 81-й минуте игры. Полузащитник немецкого Штутгарта Борна Соса выполнил очередной кросс в штрафной россиян, который, казалось, не несет никакой угрозы.

Когда мяч пролетел троих хорватских футболистов, он оказался у защитника турецкого Антальяспора Федора Кудряшова. Из-за мокрого газона мяч неудачно отскочил и попал в колено игрока России. После этого он покатился в угол ворот.

Видео курьезного автогола Кудряшова

Победа позволила Хорватии обойти Россию в турнирной таблице группы H. Хорватская команда заняла первое место и прошла на чемпионат мира в Катаре. Россия же сыграет в раунде плей-офф.