После начала полномасштабного вторжения каждый человек в Украине сделал свой экзистенциальный выбор. Подавляющее большинство наших спортсменов с первых дней поддерживает родную страну и Силы Обороны, однако, к сожалению, не обошлось и без предателей.

В воскресенье, 25 февраля, появилась новость, что очередным футболистом, который выбрал сторону зла стал 21-летний бывший вратарь молодежной сборной Украины Мирослав Зновенко. Он перебрался в московский Спартак-2 и уже успел сыграть в товарищеском матче.

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Отродье предателей

Сообщается, что голкипер стал не единственным коллаборантом, который будет представлять столичный "запоребриковый" клуб. В Спартаке-2 также трудоустроились известные в украинском футболе Виталий Виценец и Геннадий Зубов, которые еще раньше переехали в страну-агрессорку и работали тренерами в Звезде из Санкт-Петербурга.

Очевидно, именно они и пригласили в московский клуб 21-летнего вратаря Зновенко, который несколько месяцев находился в России. Судя по тенденции, перечень предателей в Спартаке-2 может пополниться новыми именами и стать объектом пропаганды об "одном народе".

Напомним, что 33-летний Виталий Виценец во время полномасштабного вторжения работал в тренерском штабе юношеской команды Кривбасса. В начале лета 2022 года он был уволен из-за пророссийской позиции.

. Спартак-2 сейчас выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата России.