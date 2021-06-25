В телеграмм-канале BlackMirror опубликовали данные о трансферах московского Спартака, начиная с 2013 года. Там расписаны как трансферы, которые произошли (с суммами за переход и агентские услуги), так и упомянутые игроки, которых предлагал селекционный отдел.

В сезоне 2017/2018 годов как вариант усиления команды рассматривался Руслан Малиновский. Однако о том, вступали ли с игроком в контакт представители российского клуба – неизвестно.

Напомним Руслан Малиновский стал лучшим ассистентом чемпионата Италии

В то время Руслан Малиновский еще выступал в Бельгии за Генк. При этом права на игрока принадлежали в то время донецкому Шахтеру (в Генке он был в аренде). А оценивался Малиновский в 2-4 миллиона евро.

Именно в Генк перешел Малиновский летом 2017 года. Бельгийский клуб заплатил за полузащитника 2 миллиона евро. А уже через два года – летом 2019 года – продал его в итальянскую Аталанту за 13,6 миллиона евро. Сейчас Малиновский оценивается в 30 миллионов евро и является самым дорогим игроком украинской сборной.

Неизвестно, согласился бы Малиновский перейти в российский клуб. Ведь к тому времени он уже выступал за сборную Украины. А тренерский штаб не вызвал в расположение команды футболистов, выступающих в России.

Кого еще хотел купить Спартак

Стоит добавить, что в этом перечне еще немало футболистов, судьба которых обошла выступления в России, и они смогли сделать хорошую карьеру в европейских клубах. Среди таких Мохамед Салах (еще когда он выступал за Цюрих) или Жоржиньо Вейналдум (на тот момент игрок ПСВ).