У телеграм-каналі BlackMirror опублікували дані про трансфери московського Спартака, починаючи з 2013 року. Там розписані як трансфери, які відбулися (з сумами за перехід та агентські послуги), так і згадані гравці, яких пропонував селекційний відділ.

У сезоні 2017/2018 років як варіант підсилення команди розглядався Руслан Маліновський. Однак про те, чи вступали з гравцем у контакт представники російського клубу – невідомо.

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На той час Руслан Маліновський ще виступав в Бельгії за Генк. при цьому права на гравця належали на той час донецькому Шахтарю (в Генку він був в оренді). А оцінювався Маліновський у 2-4 мільйони євро.

Саме в Генк перейшов Маліновський влітку 2017 року. Бельгійський клуб заплатив за півзахисника 2 мільйони євро. А вже через два роки – влітку 2019 року – продав його в італійську Аталанту за 13,6 мільйона євро. Зараз Маліновський оцінюється в 30 мільйонів євро і є найдорожчим гравцем української збірної.

Невідомо, чи погодився б Маліновський перейти в російський клуб. Адже на той час він вже виступав за збірну України. А тренерський штаб не викликав до розташування команди футболістів, які виступають в Росії.

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Варто додати, що в цьому переліку ще чимало футболістів, доля яких оминула виступи в Росії, і вони змогли зробити хорошу кар'єру в європейських клубах. Серед таких Мохамед Салах (ще коли він виступав за Цюрих) чи Жоржиньо Вейналдум (на той момент гравець ПСВ).