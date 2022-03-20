Москаля еще не видел, – Стаховский о патрулировании Киева

Бывший теннисист Сергей Стаховский после полномасштабного вторжения России присоединился к территориальной обороне. Экс-спортсмен рассказал о своих новых обязанностях

"Наши ВСУ делают их дело не только мастерски, а прям суперово"

По словам Стаховского, у него есть определенный квадрат, который он патрулирует. Конечно, что именно свое местонахождение теннисист не называл.

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Все как у всех, с той лишь разницей, что у меня есть бонус: большой выход на местные СМИ. Мне разрешается 6 часов передвигаться в свободном графике,

– сказал спортсмен.

Сергей часто общается со СМИ и борется с оккупантами на информационном фронте.

"Кроме этого мы здесь пытаемся что-то перевозить, кого-то соединять. Вот сейчас пытаемся частично спасти виновную индустрию", – отметил Стаховский.

Теннисист расплел, что во время войны у него новая привычка – должно было спать.

"Часы 4,5 – 5. Потому что эти промежутки по 6 часов такие: днем ​​спать как-то не очень выходит, а вечером выходит поспать час перед дежурством – и потом досыпаешь еще 4,5 часа после ночного", – рассказал теннисист.

По словам Стаховского, неожиданностей при патрулировании у него не было. С врагом он тоже не встречался.

Такого чего-то кардинального – нет. Москаля еще не видел. Я пока, как некоторые говорят, в нашем тылу. Что ж, каждый делает свое дело. А наши ВСУ делают их дело не только мастерски, а прям суперово,

– заявил спортсмен.

Также теннисист рассказал о знакомых спортсменах, борющихся с оккупантами.

"Поскольку у меня есть возможность передвигаться, я встречался с людьми. Кроме этого, у нас есть отдельный чат спортсменов — как тех, кто сейчас с военными, так и тех, кто просто пытается оказывать информационное сопротивление, давить на свои и международные федерации с тем, чтобы из систем международных соревнований удаляли россиян. То есть, каждый ведет сопротивление на своем фронте", –добавил Стаховский.