Мощного тандема не ждите: Кличко не хочет быть тренером Усика

Мэр Киева Виталий Кличко поддержал Александра Усика в бою с Энтони Джошуа, который состоялся в Лондоне. Легенда бокса назвал две причины, почему украинцам не следует ждать его в роли тренера Усика.

Кличко: Чтобы я тренировал Усика или дал ему мастер-класс?

Бокс навсегда останется в сердце Виталия Кличко. Однако он заверил, что на тренерство у него нет времени. Он назвал такую работу благородной миссией.

Вот это да В углу Джошуа махали полотенцем, – Фьюри уверен, что у Усика украли досрочную победу

"Впрочем, я обещал, что Усик станет чемпионом мира. И мы, как промоутеры, сделали для этого все. Хотя это заслуга преимущественно Александра", – рассказал Кличко-старший.

Мэр Киева отметил, что Усик имеет действующий контракт с промоутерской компанией К2 Promotions. Она основана братьями Кличко в 2005 году.

Легендарный боксер отметил, что у Усика есть мощная команда, которая ведет его к вершинам. Поэтому ломать структуру Кличко не собирается. Виталий уверен, что команда Александра сделает все возможное, чтобы привести Усика ко второй подряд победе над Энтони Джошуа.

Чтобы я тренировал Усика или дал ему мастер-класс? У Усика есть команда. Сейчас крайне важно не ломать конструкцию, которая привела его к успеху. Если все работает, менять ничего не нужно. Убежден, команда, которая привела его к этому успеху, приведет его к успеху и в реванше,

– ответил Виталий Кличко.

Напомним, что Виталий Кличко прилетел в Лондон, чтобы с трибун поддержать Усика в первом бою с Джошуа. После победы Кличко-старший в компании бывшего наставника сборной Украины Андрея Шевченко пришли поздравить земляка с яркой победой над Энтони. Виталий выложил видео из раздевалки Усика, коротко подписав его: "Поздравляем чемпиона! Пояса возвращаются в Украину".