Кличко: Щоб я тренував Усика або дав йому майстер-клас?

Бокс назавжди залишиться у серці Віталія Кличка. Однак він запевнив, що на тренерство у нього немає часу. Він назвав таку роботу благородною місією.

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"Утім, я обіцяв, що Усик стане чемпіоном світу. І ми як промоутери зробили для цього все. Хоча це заслуга переважно Олександра" – розповів Кличко-старший.

Мер Києва зауважив, що Усик має чинний контракт з промоутерською компанією К2 Promotions. Вона заснована братами Кличками у 2005 році.

Легендарний боксер відзначив, що в Усика є потужна команда, яка веде його до вершин. Тому ламати структуру Кличко не збирається. Віталій впевнений, що команда Олександра зробить усе можливе, щоб привести Усика до другої поспіль перемоги над Ентоні Джошуа.

Щоб я тренував Усика або дав йому майстер-клас? В Усика є команда. Зараз вкрай важливо не ламати конструкцію, яка привела його до успіху. Якщо все працює, міняти нічого не потрібно. Переконаний, команда, яка привела його до цього успіху, приведе його до успіху і в реванші,

– відповів Віталій Кличко.

Нагадаємо, що Віталій Кличко прилетів у Лондон, щоб з трибун підтримати Усика у першому бою з Джошуа. Після перемоги Кличко-старший у компанії колишнього наставника збірної України Андрія Шевченка прийшли привітати земляка з яскравою звитягою над Ентоні. Віталій виклав відео з роздягальні Усика, коротко підписавши його: "Вітаємо чемпіона! Пояси повертаються в Україну".