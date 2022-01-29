Мощное усиление: клуб УПЛ объявил о подписании защитника сборной Сенегала

Рух объявил о подписании сенегальского защитника Эльхаджи Папе Диава. Новичок львовян успел поиграть в чемпионатах Франции и Польши.

По информации портала Tranfsermarkt, контракт рассчитан до лета 2024 года. Во Львове защитник будет играть под шестым номером.

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Ранее команду Леонида Кучука усилили голландец Лассана Файе, француз Фредди Плюман и бразилец Эдсон.

После 17 сыгранных матчей Рух занимает 11 место в таблице Премьер-лиги. В первом матче после обновления чемпионата львовяне сыграют против Колоса.

Что известно об Эльхаджи Папе Диаве