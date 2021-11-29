Мощное усиление для сборной Украины: Прима отправился на второй этап Кубка мира по биатлону

Мужская сборная Украины по биатлону получила усиление перед вторым этапом Кубка мира по биатлону. В ряды сборной возвращается Артем Прима.

Пополнение в сборной Украины

Прима в своем Инстаграме сообщил, что уехал в шведский Эстерсунд, где состоится второй этап Кубка мира. Артем едет в Швецию из Норвегии, где сборная Украины проходила предсезонные сборы.

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На первом этапе Кубка мира, который также состоялся в Эстерсунде, наставник сборной Украины Юрай Санитра смог рассчитывать только на пятерых биатлонистов.

Причина в том, что в сборной Украины произошла вспышка коронавируса. Наша команда попала на самоизоляцию в Норвегии.

Теперь в распоряжении Санитры и Артем Прима. Сейчас к сборной Украины еще не присоединились Артем Тищенко, Руслан Ткаленко и Тарас Лесюк.

Расписание второго этапа Кубка мира

2 декабря

Спринт (женщины) – 14:45

Спринт (мужчины) – 17:30

4 декабря

Гонка преследования (женщины) – 14:00

Эстафета (мужчины) – 16:10

5 декабря