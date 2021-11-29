Поповнення у збірній України
Прима у своєму інстаграмі повідомив, що виїхав у шведський Естерсунд, де відбудеться другий етап Кубка світу. Артем їде у Швецію з Норвегії, де збірна України проходила передсезонні збори.
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На першому етапі Кубка світу, який також відбувся в Естерсунді, наставник збірної України Юрай Санітра зміг розраховувати тільки на п'ятьох біатлоністів.
Причина в тому, що в збірній України стався спалах коронавірусу. Наша команда потрапила на самоізоляцію у Норвегії.
Тепер у розпорядженні Санітри й Артем Прима. Наразі до збірної України ще не приєдналися Артем Тищенко, Руслан Ткаленко й Тарас Лесюк.
Розклад другого етапу Кубка світу
2 грудня
- Спринт (жінки) – 14:45
- Спринт (чоловіки) – 17:30
4 грудня
- Гонка переслідування (жінки) – 14:00
- Естафета (чоловіки) – 16:10
5 грудня
- Естафета (жінки) – 13:35
- Гонка переслідування (чоловіки) – 16:15.