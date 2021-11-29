Поповнення у збірній України

Прима у своєму інстаграмі повідомив, що виїхав у шведський Естерсунд, де відбудеться другий етап Кубка світу. Артем їде у Швецію з Норвегії, де збірна України проходила передсезонні збори.

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На першому етапі Кубка світу, який також відбувся в Естерсунді, наставник збірної України Юрай Санітра зміг розраховувати тільки на п'ятьох біатлоністів.

Причина в тому, що в збірній України стався спалах коронавірусу. Наша команда потрапила на самоізоляцію у Норвегії.

Тепер у розпорядженні Санітри й Артем Прима. Наразі до збірної України ще не приєдналися Артем Тищенко, Руслан Ткаленко й Тарас Лесюк.

Розклад другого етапу Кубка світу

2 грудня

Спринт (жінки) – 14:45

Спринт (чоловіки) – 17:30

4 грудня

Гонка переслідування (жінки) – 14:00

Естафета (чоловіки) – 16:10

5 грудня