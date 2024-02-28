"Никто не может осознать, через что проходят украинцы": мощная речь Зинченко о войне

Игрок Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко в очередной раз напомнил миру о войне в Украине. В комментарии официальному сайту клуба рассказал о ситуации в стране в условиях войны с Россией.

Зинченко отметил, что людям за рубежом трудно осознать жизнь украинцев. Поэтому он пытается донести европейскому обществу всю правду.

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Зинченко в очередной раз напомнил о войне в Украине

"Никто не может осознать, через что проходят украинцы, особенно те, кто сейчас находится в стране, пытаясь приспособиться к бомбам над головой. У меня уже двое детей, и я не могу представить, что моя семья во время ночной сирены должна прятаться в бомбоубежище.

Людям очень трудно объяснить, что происходит в Украине. Мы, футболисты, выступающие за рубежом, рассказываем здесь о трагедии нашего народа и стараемся помочь, чем можем, как только можем", – сказал Зинченко.

Лидер Арсенала отметил, что в определенной степени люди устали от войны, но надо продолжать помогать украинцам. Также он отметил, украинские игроки пытаются хоть как-то утешить свой народ.

На нас, футболистах, дополнительная ответственность. Мы можем подарить украинцам положительные эмоции, заставить улыбнуться, порадовать хотя бы на несколько минут. Это наш долг - дарить им радость. Это то, что мы стараемся делать каждый раз, когда надеваем футболку с украинским гербом на груди,

– добавил Александр.

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