Мощная поддержка Норвегии: Экхофф прокомментировала пост Пидручного о Фуркадах
3 апреля 2022 , 13:06Читати новину українською
Источник:инстаграм Дмитрия Пидручного
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный обратился к братьям Фуркадам, выступающим против отстранения российских спортсменов. Спортсмен указал направление французам.
Экхофф: Это самый сильный пост в инстаграме
Известная норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала сообщение Дмитрия. Она поддержала биатлониста и осудила российскую агрессию.
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Это самый сильный пост в инстаграме, который я никогда не видела. Это очень важно, что ты делишься этим. Это полный сюр, что такое происходит и люди гибнут в этой йо**ной войне,
– написала норвежка.
С чего начался конфликт
- Симон Фуркад в российском "Матче ТВ" осудил исключение российских спортсменов из международных стартов.
- Он подчеркнул, что "спорт должен быть вне политики". по его словам, такого же мнения и титулованный Мартен Фуркад.
- Дмитрий Пидручный отреагировал на абсурдные слова француза. В своем инстаграмме он жестко "проехался" по французам.
- Мартен Фуркад также прокомментировал сообщение украинца. Он отрицал слова Симона, однако Пидручный все же нашел аргументы и для него.