Мощная поддержка Норвегии: Экхофф прокомментировала пост Пидручного о Фуркадах

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный обратился к братьям Фуркадам, выступающим против отстранения российских спортсменов. Спортсмен указал направление французам.

Экхофф: Это самый сильный пост в инстаграме

Известная норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала сообщение Дмитрия. Она поддержала биатлониста и осудила российскую агрессию.

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Это самый сильный пост в инстаграме, который я никогда не видела. Это очень важно, что ты делишься этим. Это полный сюр, что такое происходит и люди гибнут в этой йо**ной войне,

– написала норвежка.

С чего начался конфликт