Мощная команда: у Де Дзерби в Шахтере будет 8 помощников

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби рассказал, что в его тренерский штаб будут входить 8 специалистов из Италии.

Итальянский наставник рассказал о своей большой команде.

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"Все они – ассистенты, которые помогут в тактических и технических вопросах. Тренеры по физике. Один тренер вратарей. И один ассистент, с которым я работаю уже много лет, – он поможет и посоветует, какие футболисты подходят лучше моей игре", – сказал наставник.

Что известно о назначении Де Дзерби