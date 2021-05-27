Мощная команда: у Де Дзерби в Шахтере будет 8 помощников

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби рассказал, что в его тренерский штаб будут входить 8 специалистов из Италии.
Итальянский наставник рассказал о своей большой команде.
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"Все они – ассистенты, которые помогут в тактических и технических вопросах. Тренеры по физике. Один тренер вратарей. И один ассистент, с которым я работаю уже много лет, – он поможет и посоветует, какие футболисты подходят лучше моей игре", – сказал наставник.
Что известно о назначении Де Дзерби
- На тренерском мостике Шахтера Де Дзерби сменил португальца Луиша Каштру. После успешного сезона-2019/2020 Каштру не смог выиграть с Шахтером ни одного титула в 2021 году.
- Предыдущим клубом Де Дзерби был итальянский Сассуоло, в котором тренер работал с 2018 года. На протяжении тренерской карьеры Де Дзерби возглавлял Дарфо Боарио, Фоджу, Палермо и Беневенто.
- По информации СМИ, Шахтер будет платить Де Дзерби 4 миллиона евро в год.