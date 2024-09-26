Морозюк назвал самый большой гонорар за матч, после которого Кополовец выдал легендарную фразу

Бывший игрок киевского Динамо Николай Морозюк поделился воспоминаниями об игровой карьере. Футболист получил фантастический гонорар за поединок Кубка Украины.

Незаурядное событие случилось, когда Николай Морозюк защищал цвета донецкого Металлурга. В полуфинале Кубка Украины сезона-2011/12 его тогдашняя команда встречалась с львовскими Карпатами.

Читайте также "Мы им пасек, они нам голик": экс-тренер Динамо отреагировал на поражение от Лацио в Лиге Европы

Сколько денег получил Морозюк

Цена поединка была слишком высокой. Победитель выходил в финал КУ, а также получал путевку в Лигу Европы. Основное и дополнительное время не определило победителя, а в серии пенальти фортуна улыбнулась "МетаДону" – 7:6.

Именно за этот матч Морозюк вместе с другими футболистами получили фантастические гонорары.

55 тысяч долларов. Этот матч, где Михаил Кополовец говорил: "Кому молиться?". Мы вышли в финал кубка и попали в еврокубки,

– рассказал Морозюк.

Напомним, что именно после этого матча тогдашний игрок Карпат Михаил Кополовец выдал легендарную фразу.

Видео эпического интервью Кополовца

Карьера Николая Морозюка