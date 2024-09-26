Непересічна подія трапилася, коли Микола Морозюк захищав кольори донецького Металурга. У півфіналі Кубка України сезону-2011/12 його тодішня команда зустрічалася з львівськими Карпатами.
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Скільки грошей отримав Морозюк
Ціна поєдинку була надто високою. Переможець виходив до фіналу КУ, а також здобував путівку до Ліги Європи. Основний та додатковий час не визначив переможця, а у серії пенальті фортуна посміхнулася "МетаДону" – 7:6.
Саме за цей матч Морозюк разом з іншими футболістами отримали фантастичні гонорари.
55 тисяч доларів. Цей матч, де Михайло Кополовець казав: "Кому молитися?". Ми вийшли у фінал кубка та потрапили до єврокубків,
– розповів Морозюк.
Нагадаємо, що саме після цього матчу тодішній гравець Карпат Михайло Кополовець видав легендарну фразу.
Відео епічного інтерв'ю Кополовця
Кар'єра Миколи Морозюка
- Нагадаємо, що Микола Морозюк є вихованцем київського Динамо. В Україні також грав за Оболонь, Кривбас та Металург Донецьк.
- Після київського Динамо Морозюк вирушив до Туреччини, де захищав кольори Різеспору.
- Останнім клубом Миколи був кіпрський Іпсонас, яким володіє російський блогер Євгєній Савін (Красава).
- На рахунку Морозюка також 14 матчів та 1 гол у складі збірної України.