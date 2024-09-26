Непересічна подія трапилася, коли Микола Морозюк захищав кольори донецького Металурга. У півфіналі Кубка України сезону-2011/12 його тодішня команда зустрічалася з львівськими Карпатами.

Читайте також "Ми їм пасік, вони нам голик": екстренер Динамо відреагував на поразку від Лаціо у Лізі Європи

Скільки грошей отримав Морозюк

Ціна поєдинку була надто високою. Переможець виходив до фіналу КУ, а також здобував путівку до Ліги Європи. Основний та додатковий час не визначив переможця, а у серії пенальті фортуна посміхнулася "МетаДону" – 7:6.

Саме за цей матч Морозюк разом з іншими футболістами отримали фантастичні гонорари.

55 тисяч доларів. Цей матч, де Михайло Кополовець казав: "Кому молитися?". Ми вийшли у фінал кубка та потрапили до єврокубків,

– розповів Морозюк.

Нагадаємо, що саме після цього матчу тодішній гравець Карпат Михайло Кополовець видав легендарну фразу.

Відео епічного інтерв'ю Кополовця

Кар'єра Миколи Морозюка