Мораес забил филигранным ударом пяткой на сборах Шахтера: видео гола
Источник:24 канал
Донецкий Шахтер 24 января сыграл первый матч на сборах в Турции. Подопечные Роберто Де Дзерби праздновали разгромную победу.
Дубль Мораеса после возвращения
Первый тайм завершился с неожиданным счетом – 0:1 в пользу австрийского Вольфсбергера. После перерыва мяч четыре раза побывал в сетке ворот соперника Шахтера.
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Дубль в матче оформил Жуниор Мораес, который наконец-то вернулся к "горнякам". Больше шести месяцев футболист пропустил из-за травмы крестообразных связок, которую лечил в родной Бразилии.
Натурализованный игрок отметился голами с разницей в девять минут. Второе взятие ворот от нападающего стало настоящим украшением товарищеского спарринга. Мораес пяткой замкнул подачу с углового и забил третий гол дончан в этой игре.
Точку в матче поставил Тете. В итоге – 4:1. Следующий спарринг Шахтер сыграет против солигорского Шахтера (28 января).
Видео второго гола Мораеса