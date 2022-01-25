Дубль Мораеса после возвращения

Первый тайм завершился с неожиданным счетом – 0:1 в пользу австрийского Вольфсбергера. После перерыва мяч четыре раза побывал в сетке ворот соперника Шахтера.

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Дубль в матче оформил Жуниор Мораес, который наконец-то вернулся к "горнякам". Больше шести месяцев футболист пропустил из-за травмы крестообразных связок, которую лечил в родной Бразилии.

Натурализованный игрок отметился голами с разницей в девять минут. Второе взятие ворот от нападающего стало настоящим украшением товарищеского спарринга. Мораес пяткой замкнул подачу с углового и забил третий гол дончан в этой игре.

Точку в матче поставил Тете. В итоге – 4:1. Следующий спарринг Шахтер сыграет против солигорского Шахтера (28 января).

Видео второго гола Мораеса