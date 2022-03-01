Мораес пожертвовал украинской армии больше 1,6 миллионов гривен

Натурализованный бразилец Жуниор Мораес присоединился ко флешмобу украинских футболистов и перечислил деньги на Вооруженные силы Украины – 1,675 млн. гривен.

Мораес присоединился к украинским футболистам

34-летний форвард Шахтера покинул Украину после российского вторжения через румынскую границу – выезд ему разрешили, так как кроме украинского имеет бразильский паспорт.

К слову Победа уже совсем близко: Зозуля и другие футболисты собрали 200 тысяч евро в поддержку армии



Мораес пожертвовал деньги Вооруженным силам Украины / Скриншот

Добавим, что Мораес сыграл за сборную Украины 11 матчей. Форвард в Украине играл за Металлург Донецк, Динамо Киев и Шахтер.

Ранее Сергей Ребров, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Виталий Миколенко, Виктор Коваленко и другие украинские футболисты-легионеры перевели на нужды армии свыше 16 млн. гривен.