Футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес тронул своим постом на украинском языке.

Украинский футболист бразильского происхождения рассказал подписчикам в Instagram о том, как это быть отцом.

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"Как это быть отцом девочки... Я выезжаю из дома на тренировку, а Джулия кричит: "Папа, папа подожди, возьми мою куклу с собой и хорошо позаботься о ней, хорошо?", – написал Мораес.

Что известно про Мораеса