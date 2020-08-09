Мораес посвятил трогательный пост своей дочери на украинском языке: фото
Футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес тронул своим постом на украинском языке.
Украинский футболист бразильского происхождения рассказал подписчикам в Instagram о том, как это быть отцом.
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"Как это быть отцом девочки... Я выезжаю из дома на тренировку, а Джулия кричит: "Папа, папа подожди, возьми мою куклу с собой и хорошо позаботься о ней, хорошо?", – написал Мораес.
Что известно про Мораеса
- В нынешнем сезоне 33-летний нападающий провел 32 матча за "Шахтер" во всех турнирах, отметившись 22 голами и 9 результативными передачами.
- Весной 2019 года Мораес получил украинское гражданство и дебютировал в составе национальной сборной Украины.
- В январе в подписании Мораеса были заинтересованы "Рома" и "Болонья". Сам нападающий заявлял, что в будущем хочет вернуться в "Сантос".