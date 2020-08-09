Мораес присвятив своїй доньці зворушливий пост українською мовою: фото
Футболіст донецького "Шахтаря" та збірної України Жуніор Мораес зворушив своїм постом українською мовою.
Український футболіст бразильского походження розповів підписникам у Instagram про те, як це бути батьком.
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"Як це бути батьком дівчинки... Я виїжджаю з дому на тренування, а Джулія кричить: "Тато, тато зачекай, візьми мою ляльку з собою і добре подбай про неї, добре?", – написав Мораес.
Що відомо про Мораеса
- У нинішньому сезоні 33-річний нападник провів 32 матчі за "Шахтар" в усіх турнірах, відзначившись 22 голами і 9 результативними передачами.
- Весною 2019 року Мораес отримав українське громадянство і дебютував у складі національної збірної України.
- В січні в підписанні Мораеса були зацікавлені "Рома" і "Болонья". Сам нападник заявляв, що в майбутньому хоче повернутися в "Сантос".