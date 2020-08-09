Футболіст донецького "Шахтаря" та збірної України Жуніор Мораес зворушив своїм постом українською мовою.

Український футболіст бразильского походження розповів підписникам у Instagram про те, як це бути батьком.

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"Як це бути батьком дівчинки... Я виїжджаю з дому на тренування, а Джулія кричить: "Тато, тато зачекай, візьми мою ляльку з собою і добре подбай про неї, добре?", – написав Мораес.

Що відомо про Мораеса