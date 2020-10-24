Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес не остался в стороне от поздравлений легенды сборной Бразилии и всего футбола Пеле.

На своей странице в инстаграме игрок опубликовал снимок с "Королем футбола", подписав фотографию: "С днем рождения, Пеле".

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В руках бразильская легенда держит футболку донецкого клуба с надписью на португальском: "От Мораеса одному Пеле". 23 октября Пеле отпраздновал свой юбилей – 80 лет.

Невероятная карьера Пеле

Пеле является единственным в истории футболистом, которому удавалось трижды побеждать на чемпионатах мира. Он до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории футбола, забив более 1280 голов. За сборную Бразилии отметился 77 результативными ударами.

По версиям ФИФА и IFFHS был признан лучшим футболистом XX века. В июне 2016 года он был награжден Олимпийским орденом.