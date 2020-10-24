Мораес подарував легендарному Пеле футболку "Шахтаря" на 80-річчя: фото
Нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес не залишився в стороні від поздоровлень легенди збірної Бразилії і всього футболу Пеле.
На своїй сторінці в інстаграмі гравець опублікував знімок з "Королем футболу", підписавши фотографію: "З днем народження, Пеле".
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В руках бразильська легенда тримає футболку донецького клубу з написом на португальській: "Від Мораеса одному Пеле". 23 жовтня Пеле відсвяткував свій ювілей – 80 років.
Неймовірна кар'єра Пеле
Пеле є єдиним в історії футболістом, якому вдавалось тричі перемагати на чемпіонатах світу. Він і досі залишається найкращим бомбардиром в історії футболу, забивши понад 1280 голів. За збірну Бразилії відзначився 77 результативними ударами.
За версіями ФІФА та IFFHS був визнаний найкращим футболістом XX століття. У червні 2016 року його було нагороджено Олімпійським орденом.