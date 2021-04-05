Форвард Шахтера Жуниор Мораес, оформив дубль в воскресном матче против Ворсклы, отметил бомбардирский юбилей. Второй гол в этой игре стал 100-м мячом, который забил нападающий в матчах чемпионата Украины.

Для этого ему понадобилось 186 матчей. 35 раз нападающий отличился в форме донецкого Металлурга, 22 – в составе Динамо, 43 – играя за Шахтер.

Как это было Шахтер обыграл Ворсклу благодаря дублю Мораеса, который забил 100 гол в УПЛ: видео

Также отметка в 100 голов позволила форварду стать 5-м бомбардиром в истории УПЛ, обойдя экс-вингера Динамо Андрея Ярмоленко.

Топ-7 лучших бомбардиров УПЛ

1-2. Сергей Ребров, Максим Шацких – 123 гола.

3. Евгений Селезнев – 116.

4. Андрей Воробей – 105.

5. Жуниор Мораес – 100.

6. Андрей Ярмоленко – 99.

7. Александр Гайдаш – 95.

Побьет ли Мораес рекорд?

Контракт Мораеса с Шахтером заканчивается в конце нынешнего года. Если он будет продлен, Жуниор вполне может стать лучшим бомбардиром за всю историю чемпионатов Украины.

Ему осталось забить 24 мяча. А главный конкурент Мораеса из действующих игроков – безработный сейчас Евгений Селезнев.