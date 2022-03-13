Мораес в ближайшие дни пополнит именитый бразильский клуб

Один из лучших бомбардиров в истории украинской Премьер-лиги Жуниор Мораес попал в сферу интересов бразильского Коринтианса.

По имеющейся информации, бразильский форвард уже согласовал контракт с "тимау" до конца 2023 года.

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В Коринтианс он переберется бесплатно, воспользовавшись разрешением ФИФА подписывать краткосрочные соглашения до конца нынешнего сезона, после чего получит статус свободного агента.

Именно поэтому соглашение Мораэса с "тимау" будет фактически разбито на две части: первая со сроком действия до 30 июня, а вторая – с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Карьера Мораеса в Украине