Идеальное взаимоуважение: Монфис рассказал, какие жизненные уроки ему дала Свитолина в отношениях

Звездные теннисисты Элина Свитолина и Гаэль Монфис начали встречаться в 2018 году. Впоследствии они поженились и вместе воспитывают прекрасную дочь Скай.

Украинка весной 2023 вернулась в Тур и с тех пор успешно совмещает материнство с теннисной карьерой. Однако без поддержки самых родных невероятного камбэка не было бы.

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Монфис: Три урока от моей жены

Французский теннисист в своем блоге рассказал о важных уроках, которые дала ему первая ракетка Украины Элина Свитолина. Он выделил их тремя пунктами и расписал каждый из них.

Когда я начинал свой блог, я говорил, что постараюсь не извлекать уроки, а наоборот, получать их. Думаю, то, как я смотрю на вещи сейчас, доказывает, что у каждого есть чему меня научить. Поэтому я хотел бы поделиться с вами некоторыми вещами от людей, которых я знаю или которыми восхищаюсь. В этом случае речь идет о моей жене Элине, которая подходит для обоих случаев.

1. Как важно иметь свою позицию

Заманчиво не принимать ничью сторону, оставаться нейтральной и никого не оскорблять. В некоторых случаях это самое мудрое решение. Но иногда, когда это действительно важно для вас, занять свою позицию – это самое сильное, что вы можете сделать для себя.

Твердость в принятии решений, безусловно, подвергает вас критике, но в конечном итоге это дает вам ощущение целостности и соответствия самому себе. Это урок мужества, которым я очень восхищаюсь.

2. Отделите свою борьбу от себя

Начиная с материнства и заканчивая нашими возвращениями в теннис, занимаясь одновременно своей общественной жизнью и сохраняя личную связь с ситуацией в Украине, Элина показала мне искусство разделять, не слишком отождествляя себя. Ее умение сохранять спокойствие во всем этом хаосе просто невероятно.

С ее помощью я пытаюсь применять это в своей жизни: если кто критикует мою игру или пишет ненавистные комментарии в социальных сетях, это проходит мимо моей головы. Я говорю себе: "Это не обо мне". Это так просто, но это разряжает обстановку.

3. Ответственность может быть столь же полезна, как и риск

Особенно во время моего длительного восстановления и в первый год жизни с нашей дочерью Элина показала мне, что "замедлиться" не значит "пропустить". Я понял, что когда выполняешь задания с достаточным вниманием, даже самые скучные вещи, например, бытовые заботы, становятся приятными. Как игрок, муж и отец, я пришел к выводу, что быть ответственным не только важно, но и очень круто.

Люблю тебя, Элина Свитолина", – написал Гаэль.

Отметим, что сезон-2023 стал очень успешным для звездной пары. Гаэль Монфис смог продолжить свою невероятную серию, выйдя в 19-м сезоне подряд в финал турнира ATP, который впоследствии и выиграл, а Элина Свитолина триумфально ворвалась в Тур и в течение трех месяцев совершила рывок на более, чем тысячу мест в рейтинге WTA, закончив год в топ -25.