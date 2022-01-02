Монако уволило Ковача с поста главного тренера

Нико Ковач больше не главный наставник Монако. Боссы французского клуба остались недовольны развитием команды под руководством хорвата.

Больше без тренера

Клуб из французской Лиги 1 остался без главного тренера. Монако досрочно расторгло контракт с 50-летним специалистом.

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Причиной такого решения боссов "красно-белых" стало отсутствие индивидуального прогресса команды и не слишком хорошие отношения Нико Ковача с футболистами.

Отметим, что соглашение хорвата с французским клубом было рассчитано до 2023 года.

Игра против Ренна, которая завершился победой Монако (2:1), стала последней для Нико во главе клуба. Ковач не будет руководить командой 2 января в кубковой встрече против Кевии.

За 19 туров Монако заработало 29 баллов и идет на 6-м месте.

Карьера Ковача в Монако