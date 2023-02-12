ПСЖ все ближе: Малиновский помог Марселю одержать важную победу в чемпионате – видео голов

Подопечные Игоря Тудора обыграли Клермон благодаря дублю Алексиса Санчеса. Это помогло провансальцам обострить борьбу за чемпионство, ведь ПСЖ неожиданно проиграл Монако.

Клермон – Марсель 0:2

Голы: Санчес, 44 (пен), Санчес, 81.

В чемпионате Франции в эти выходные проходят матчи 23 тура Лиги 1. На субботу были вынесены дуэли с участием лидеров таблицы, в том числе и Марселя Руслана Малиновского, пишет 24 канал.

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Олимпик отправился в гости к середняку таблицы Клермона, а украинец снова попал в стартовый состав команды Тудора. Правда, начало игры было отложено.

У стадиона "Габриэль Монпье" произошла массовая стычка между фанатами. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, попавший на трибуны. Потребовалось 45 минут, чтобы он выветрился и команды могли начать поединок.

Малиновский присоединился к победе

Игра проходила при небольшом преимуществе гостей, но опасных моментов было мало. Хозяева открыли счет в середине первого тайма, но судья отменил его после просмотра VAR. Грейон Кьей залез в офсайд.

Марсель же свой гол забил легитимно и тоже после просмотра видеоповтора. К нему присоединился как раз Малиновский, ведь именно после его удара со штрафного мяч попал в руку Мухаммеда Чама. Пенальти реализовал Санчеса.

Во второй половине Олимпик уверенно контролировала игру и смог ее закрыть за 9 минут до финального свистка. После навеса с фланга Клосса Санчес опасно пробил головой. Вратарь отбил мяч в перекладину и Алексис сыграл первым на добивании, оформив дубль.

Малиновский же доиграл матч до самого конца, а в компенсированное время едва не отличился голом из центра поля. Таким образом Марсель закрепился на второй строчке, сократив расстояние от ПСЖ до пяти баллов.

Видеообзор матча Клермон – Марсель:

Монако – ПСЖ 3:1

Голы: Головин, 4, Бен-Эддер, 18, Бен-Эддер, 45+1 – Заир-Эмери, 39.

Это стало возможным благодаря осечке парижан в сегодняшней игре против Монако. Команда Галтье не могла рассчитывать на травмированных Месси и Мбаппе, поэтому нападение команды существенно сдалось.

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Все голы были забиты в первой половине матча. Героем монегасков стал Висам Бен-Еддер, который оформил дубль и отдал голевую передачу. В ПСЖ отличился 16-летний Заир-Эмери, в то время как замены во втором тайме не помогли столичному клубу.

При том что Марсель приблизился к ПСЖ, команда остается "в зоне поражения" от Монако. Подопечные Клемана выходят на третье место и расстояние от Олимпика в два балла. Впрочем, уже в воскресенье монегасков может сместить Ланс, если обыгрывает Лион.

Видеообзор матча Монако – ПСЖ: