Бывший нападающий юношеской сборной Украины по хоккею Алексей Миклуха сменил прописку и начал выступать за сборную Словакии. Свое решение 17-летний хоккеист объяснил большими перспективами от выступлений с бывшими чемпионами мира.

Свое решение сменить национальную сборную Алексей Миклуха прокомментировал в интервью изданию XSport.

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Словакия – очень хорошая команда, я хочу продолжить в ней играть. Мы играем в высшем дивизионе. Встречаемся со сборными Финляндии, Швеции, США. Там все на высшем уровне,

– пояснил юный хоккеист.

Он убеждает, что сборная Словакии открывает больше возможностей для молодых хоккеистов, в том числе и для него лично. Он выделил хотя бы тот аспект, что в Европе значительно больше западных скаутов, следящих за игроками.

"В Словакии для меня открывается больше возможностей. Там я могу хорошо себя показать, могу в высшем дивизионе сыграть, и самое главное, достичь своей цели – это попасть в НХЛ. Словакия – просто хоккейная страна", – рассказал Алексей Миклуха.

Коротко о Миклухе: