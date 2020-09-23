Молодой украинец рассказал, почему выбрал сборную Словакии
Бывший нападающий юношеской сборной Украины по хоккею Алексей Миклуха сменил прописку и начал выступать за сборную Словакии. Свое решение 17-летний хоккеист объяснил большими перспективами от выступлений с бывшими чемпионами мира.
Свое решение сменить национальную сборную Алексей Миклуха прокомментировал в интервью изданию XSport.
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Словакия – очень хорошая команда, я хочу продолжить в ней играть. Мы играем в высшем дивизионе. Встречаемся со сборными Финляндии, Швеции, США. Там все на высшем уровне,
– пояснил юный хоккеист.
Он убеждает, что сборная Словакии открывает больше возможностей для молодых хоккеистов, в том числе и для него лично. Он выделил хотя бы тот аспект, что в Европе значительно больше западных скаутов, следящих за игроками.
"В Словакии для меня открывается больше возможностей. Там я могу хорошо себя показать, могу в высшем дивизионе сыграть, и самое главное, достичь своей цели – это попасть в НХЛ. Словакия – просто хоккейная страна", – рассказал Алексей Миклуха.
Коротко о Миклухе:
- Сейчас юный хоккеист тренируется вместе с киевским "Соколом", а его контракт принадлежит канадской команде "Руен-Норан Хаскис", выступающей в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека.
- Ранее он выступал в чемпионате Чехии, а впоследствии длительное время в чемпионате Словакии. В 16 лет он стал лучшим бомбардиром чемпионата Словакии U18 (82 очка в 41 матче).