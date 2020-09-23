Колишній нападник юнацької збірної України з хокею Олексій Миклуха змінив прописку й почав виступати за збірну Словаччини. Своє рішення 17-річний хокеїст пояснив більшими перспективами від виступів з колишніми чемпіонами світу.

Своє рішення змінити національну збірну Олексій Миклуха прокоментував в інтерв'ю виданню XSport.

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Словаччина – дуже хороша команда, я хочу продовжити в ній грати. Ми граємо у вищому дивізіоні. Зустрічаємося зі збірними Фінляндії, Швеції, США. Там все на вищому рівні,

– пояснив юний хокеїст.

Він переконує, що збірна Словаччини відкриває більше можливостей для молодих хокеїстів, зокрема й для нього особисто. Він виділив бодай той аспект, що в Європі значно більше західних скаутів, що стежать за гравцями.

"У Словаччині для мене відкривається більше можливостей. Там я можу добре себе показати, можу у вищому дивізіоні зіграти, і найголовніше, досягти своєї мети – це потрапити в НХЛ. Словаччина – просто хокейна країна", – розповів Олексій Миклуха.

Коротко про Миклуху: