Молодий українець розповів, чому обрав збірну Словаччини
Колишній нападник юнацької збірної України з хокею Олексій Миклуха змінив прописку й почав виступати за збірну Словаччини. Своє рішення 17-річний хокеїст пояснив більшими перспективами від виступів з колишніми чемпіонами світу.
Своє рішення змінити національну збірну Олексій Миклуха прокоментував в інтерв'ю виданню XSport.
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Словаччина – дуже хороша команда, я хочу продовжити в ній грати. Ми граємо у вищому дивізіоні. Зустрічаємося зі збірними Фінляндії, Швеції, США. Там все на вищому рівні,
– пояснив юний хокеїст.
Він переконує, що збірна Словаччини відкриває більше можливостей для молодих хокеїстів, зокрема й для нього особисто. Він виділив бодай той аспект, що в Європі значно більше західних скаутів, що стежать за гравцями.
"У Словаччині для мене відкривається більше можливостей. Там я можу добре себе показати, можу у вищому дивізіоні зіграти, і найголовніше, досягти своєї мети – це потрапити в НХЛ. Словаччина – просто хокейна країна", – розповів Олексій Миклуха.
Коротко про Миклуху:
- Нині юний хокеїст тренується разом з київським "Соколом", а його контракт належить канадській команді "Руен-Норан Хаскіс", що виступає в Головній юніорській хокейній лізі Квебека.
- Раніше він виступав у чемпіонаті Чехії, а згодом тривалий час в чемпіонаті Словаччини. У 16 років він став найкращим бомбардиром чемпіонату Словаччини U18 (82 очка в 41 матчі).