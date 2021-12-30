Молодежный ЧМ по хоккею отменили после выявленного коронавируса в сборной России

Международная федерация хоккея объявила о досрочном окончании чемпионата мира 2022 года среди молодежных команд. Решение было принято после того, как среди игроков сборной России были выявлены положительные тесты на коронавирус.

Несколько федераций хоккея, чьи сборные играли в Канаде, требовали принять такое решение IIHF, так как турнир начал противоречить спортивным принципам. Три матча были отменены – сборным США, Чехии и России были засчитаны технические поражения. Некоторые хоккеисты команд сдали положительные тесты на коронавирус.

​К слову Сборной России засчитали техническое поражение в матче чемпионата мира по хоккею

"Совет IIHF принял это решение из-за распространения заболевания COVID-19 и омикрон-варианта коронавируса, чтобы обеспечить здоровье и безопасность всех участников соревнования", – говорится в заявлении организации.

Коротко о ситуации на ЧМ по хоккею

Чемпионат мира начался 26 декабря в Канаде (Эдмонтоне и Ред-Дире) и должен был завершиться в ночь на 6 января. Согласно правилам турнира, если в команде обнаружили COVID-19, ей засчитывают техническое поражение и отправляют на карантин.

28 декабря из-за случаев коронавируса техническое поражение получила сборная США, которая должна была сыграть против Швейцарии.

29 декабря по аналогичным причинам техническое поражение присудили командам Чехии (в матче с Финляндией) и России (в матче со Словакией).

Молодежный ЧМ по хоккею, который проводится с 1977 года, был досрочно завершен впервые за свою историю. Нынешний турнир планировалось закончить 5 января 2022 года.

В последние несколько дней в США и странах Западной Европы обновлены рекорды по количеству новых случаев коронавируса из-за распространения нового штамма "Омикрон". Он в 3 – 4 раза заразнее "Дельты", но легче переносится.