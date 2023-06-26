Украинская сборная вырвала победу у одного из хозяев турнира на последних минутах матча. Виктор Дикан стал автором автогола в собственные румынские ворота и принес победу "сине-желтым".

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Вивчаренко: Думаю, там ничего такого серьезного не было – больше игра на публику

Антигероем матча стал нападающий нашей сборной Владислав Ванат, появившийся на поле на 68-й минуте вместо Даниила Сикана. Однако на первой компенсированной до встречи минуте форвард Динамо получил удаление и оставил Украину доигрывать матч в меньшинстве.

Ванат уже далеко не в первый раз отмечается со знаком минус. Он еще не научился держать свои эмоции при себе во время провокаций соперников.

Защитник украинской молодежки Константин Вивчаренко рассказал, попросил ли Ванат извинения у команды после матча.

А насчет удаления Ваната... Главное – сборная выиграла. Он извинился перед командой. С каждым может случиться такая ситуация, потому нет проблем. Честно говоря, я даже не видел этот момент. Заметил, как их игрок лежит на поле. Думаю, там ничего такого серьезного не было – больше игра на публику,

– сказал Вивчаренко.

Ранее удаление Ваната прокомментировал главный тренер "молодежки" Руслан Ротань. Наставник заявил, что Владислав сам себя наказал, а теперь может получить длительную дисквалификацию и может вообще не сыграть на Евро-2023.

К слову. 27 июня Украина и Испания в очном противостоянии определят победителя группы "В". Начало встречи в 21:45. Обе сборные идут без потерь очков.

Напомним, что в первом туре Украина уверенно обыграла Хорватию (2:0). Тогда голы забивали Алексей Кащук и Даниил Сикан.