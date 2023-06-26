Українська збірна вирвала перемогу в одного з господарів турніру на останніх хвилинах матчу. Віктор Дікан став автором автогола у власні румунські ворота та приніс перемогу "синьо-жовтим".

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Вівчаренко: Думаю, там нічого такого серйозного не було – більше гра на публіку

Антигероєм матчу став нападник нашої збірної Владислав Ванат, який з'явився на полі на 68-й хвилині замість Данила Сікана. Однак на першій компенсованій до зустрічі хвилині форвард Динамо отримав вилучення та залишив Україну догравати матч у меншості.

Ванат вже далеко не вперше відзначається зі знаком мінус. Він досі не навчився тримати свої емоції при собі під час провокацій суперників.

Захисник української молодіжки Костянтин Вівчаренко розповів, чи попросив Ванат вибачення у команди після матчу.

А щодо вилучення Ваната...Головне – збірна виграла. Він попросив вибачення у команди. З кожним може трапитись така ситуація, тому нема проблем. Чесно кажучи, я навіть не бачив цей момент. Помітив лише, як їхній гравець лежить на полі. Думаю, там нічого такого серйозного не було – більше гра на публіку,

– сказав Вівчаренко.

Раніше вилучення Ваната прокоментував головний тренер "молодіжки" Руслан Ротань. Наставник заявив, Владислав сам себе покарав, а тепер може отримати тривалу дискваліфікацію і може взагалі не зіграти на Євро-2023.

До слова. 27 червня Україна та Іспанія в очному протистоянні визначать переможця групи "В". Початок зустрічі о 21:45. Наразі обидві збірні йдуть без втрат очок.

Нагадаємо, що у першому турі Україна впевнено обіграла Хорватію (2:0). Тоді голи забивали Олексій Кащук і Данило Сікан.