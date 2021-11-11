Молодежная сборная Украины упустила победу в важном матче отбора на Евро-2023

Молодежная сборная Украины 11 ноября не смогла победить команду Северной Македонии в отборе на Евро-2023. Украинские футболисты не удержали победный результат.

Северная Македония U-21 – Украина U-21 1:1

Голы: Гроздановски, 58 – Сирота, 43

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К игре с Северной Македонией наша команда подходила, имея 9 очков, и уступала всего один балл Франции, лидирующей в группе. Чтобы претендовать на прямую путевку на Евро-2023, "сине-желтым" было важно победить балканских оппонентов.

В первом тайме команда Руслана Ротаня справилась со своими заданиями. Защитник Динамо Александр Сирота вывел сборную Украины вперед. Для защитника это дебютный гол за сборную.

Но во втором тайме хозяева поля сумели отыграться. Полузащитник Томче Гроздановски на 58 минуте отметился голом в воротах Анатолия Трубина и сравнял счет.

Хотя сборная Украины и доминировала на футбольном поле, но вырвать победу не смогла. Подопечные Ротаня упустили несколько острых моментов под занавес поединка.

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