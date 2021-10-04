По информации источника, на сбор по разным причинам не приехали Олег Горин (Минай), Владимир Бражко (Динамо) и Викентий Волошин (Десна). Вместо них были довызваны из резервного списка Даниил Алефиренко (Заря) и Богдан Белошевский (Черноморец).

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Расписание украинской "молодежки"

На 7 октября у подопечных Руслана Ротаня запланирован вылет до Бреста, где на следующий день состоится поединок с французами.

Молодежная сборная Украины по футболу возглавляет турнирную таблицу в своей группе, набрав шесть очков из шести возможных. У ближайших преследователей – Франции и Фарерских островов – на два пункта меньше.

После возвращения из Бреста украинцы в Запорожье примут сборную Фарерских островов.