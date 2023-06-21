Для народа Украины и благодаря ВСУ: Вьюнник о мотивации нашей молодежной сборной на Евро

Молодежная сборная Украины по футболу 21:06 начинает свой путь на Евро-2023. В преддверии старта турнира Богдан Вьюнник поделился своими ожиданиями от турнира.

Молодежная сборная Украины попала в одну группу со сборными Хорватии, Испании и Румынии. Для Украины это будет третий Чемпионат Европы на молодежном уровне, но у нас уже есть медали. Все, что нужно знать о Евро-2023, читайте в нашем большом материале.

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Турнир команда проведет на максимуме для украинского народа

Свой первый матч молодежная сборная Украины по футболу проведет со сверстниками из Хорватии. Форвард Богдан Вьюнник рассказал, что ожидает от стартового матча на Евро-2023 и турнира в целом.

Мы будем играть в свою игру. Но хорваты очень хорошие индивидуальные исполнители. Постараемся переиграть их за счет желания. Все остальное – посмотрим уже на поле. Хорватские игроки U-21 переходят в национальную команду, у них очень хорошая академия, в целом система от академии до национальной команды. Так что на поле будут показывать себя, а мы – себя,

– рассказал футболист.

Главной мотивацией для нашей молодежи будет возможность немного порадовать украинский народ и ВСУ. Так что сборная обещает выложиться на полную.

Повторюсь: мотивация зашкаливает, потому что мы играем за наш народ, за наших людей, которые сейчас находятся в Украине. Также я хочу поблагодарить Вооруженные силы Украины, защищающие нашу землю. Эта игра и, в общем, турнир будут для наших людей. Добавляет ли мотивации возможность поехать на Олимпиаду? Конечно,

– отметил Боглан.

. Молодежный Евро-2023 пройдет с 21 июня по 8 июля 2023 года. Стартовый матч подопечные Руслана Ротаня сыграют 21 июня против Хорватии. Начало поединка в 19.00 по Киеву. Текстовая трансляция будет доступна по ссылке

Все поединки молодежного чемпионата Европы-2023 по футболу покажет вживую сайт Суспільне Спорт. Также просмотреть матчи нашей "молодежки" на Евро-2023 можно в прямом эфире на региональных каналах Общественного, доступных на видеосервисе MEGOGO и платформе Volia TV.