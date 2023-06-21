Молодіжна збірна України потрапила до однієї групи зі збірними Хорватії, Іспанії та Румунії. Для України це буде лише третій Чемпіонат Європи на молодіжному рівні, але у нас уже є медалі. Усе, що потрібно знати про Євро-2023 читайте у нашому великому матеріалі.

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Турнір команда проведе на максимумі для українського народу

Свій перший матч молодіжна збірна України з футболу проведе з однолітками з Хорватії. Форвард Богдан В'юнник розповів, що очікує від стартового матчу на Євро-2023 та турніру загалом.

Ми будемо грати у свою гру. Але хорвати дуже хороші індивідуальні виконавці. Будемо намагатись переграти їх за рахунок бажання. Усе інше – подивимось уже на полі. Хорватські гравці U-21 переходять у національну команду, вони мають дуже гарну академію, загалом систему від академії до національної команди. Тож на полі показуватимуть себе, а ми – себе,

– розповів футболіст.

Головною мотивацією для нашої молоді буде можливість трішки порадувати український народ та ЗСУ. То ж, збірна обіцяє викластится на повну.

Повторюся: мотивація зашкалює, тому що ми граємо за наш народ, за наших людей, які зараз знаходяться в Україні. Також я хочу подякувати Збройним силам України, які боронять нашу землю. Ця гра і загалом турнір будуть для наших людей. Чи додає мотивації ще й можливість поїхати на Олімпіаду? Авжеж,

– зазначив Боглан.