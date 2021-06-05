Молодец, сынок, – лидер МанСити мило поздравил Зинченко с беременностью его жены

Футболист сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко и его жена Влада Седан ждут первенца. Одноклубники поздравили украинца с радостным событием в жизни.

Поздравления одноклубников

4 июня Александр Зинченко и его жена Влада Седан поделились со всеми радостной новостью – они станут родителями. Пара выложила трогательную фотографию в своих соцсетях. Подписчики мгновенно начали поздравлять семью футболиста с пополнением.

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Также одними из первых, кто поздравил Зинченко и Седан были игроки Манчестер Сити, за который выступает украинец. Одним из них стал лидер и капитан "горожан" Кевин Де Брюйне. Бельгиец трогательно написал: "Молодец, сынок".

Зинченко внешне очень похож на Де Брюйне. Поэтому с дальнего расстояния футболистов и впрямь легко спутать. Поэтому в команде и за ее пределами регулярно возникают шутки об их возможном родстве. Голкипер команды Эдерсон говорил, что Зинченко и Де Брюйне похожи на близнецов или на отца и сына, где роль отца играет Кевин, а роль сына – Александр.

Пара жената с 24 августа 2020 года, это будет их первый ребенок.