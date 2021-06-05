Привітання одноклубників

4 червня Олександр Зінченко та його дружина Влада Седан поділились з усіма радісною новиною – вони стануть батьками. Пара виклала зворушливу світлину у своїх соцмережах. Підписники миттєво почали вітати сім'ю футболіста з поповненням.

Читайте також Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020

Також один із перших, хто привітав Зінченка та Седан були гравці Манчестер Сіті, за який виступає українець. Одним із них став лідер та капітан "містян" Кевін Де Брюйне. Бельгієць зворушливо написав: "Молодець, синку".

Зінченко зовні дуже схожий на Де Брюйне. Тому з далекої відстані футболістів й справді легко сплутати. Тому у команді і за її межами регулярно виникають жарти про їхню можливу спорідненість. Голкіпер команди Едерсон говорив, що Зінченко і Де Брюйне схожі на близнюків або на батька і сина, де роль батька грає Кевін, а роль сина – Олександр.