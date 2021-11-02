Молния против огня: жаркий постер боя Ломаченко – Комми – фото

Василий Ломаченко вернется на ринг в конце 2021 года. Соперником украинского боксера будет ганец Ричард Комми.

"Некоторые силы нельзя сдержать"

Боксеры выйдут на ринг 11 декабря 2021 года. Интересное противостояние состоится на арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке.

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Промоутерская компания TopRank уже официально подтвердила поединок. Также уже выпустили официальный постер поединка в легком весе Василий Ломаченко – Ричард Комми.



Ломаченко – Комми / Фото Top Rank

Для обоих боксеров это будет уже второй поединок в 2021 году. В феврале Комми нокаутировал доминиканца Джексона Мартинеса. Бой был завершен в шестом раунде. Ломаченко же летом отправил в нокаут японца Масайоши Накатани. Это будет второй поединок украинца после поражения от Лопеса и потери чемпионских титулов.

34-летний Комми провел в профессионалах 33 боя, одержал 30 побед и трижды уступил. Оба боксера имеют в своем пассиве поражение от Теофимо Лопеса – абсолютного чемпиона мира в легком весе.