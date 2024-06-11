Кто вместо Бущана: сборная Украины объявила состав на матч против Молдовы

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился со стартовым составом на спарринг против национальной команды Молдовы. Георгий Бущан на этот раз остался в запасе.

Сегодня, 11 июня, сборная Украины в рамках подготовки к чемпионату Европы 2024 проведет товарищеский матч против национальной команды Молдовы. Уже известен стартовый состав "сине-желтых".

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Ребров объявил состав на спарринг против Молдовы

Отметим, что в воротах с первых минут будет играть голкипер мадридского Реала Андрей Лунин. Зато Георгий Бущан, который сыграл предыдущий спарринг против Польши (1:3), остался в запасе.

Стартовый состав Украины: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Степаненко, Шапаренко, Судаков, Мудрик, Цыганков, Яремчук.

Запасные: Бущан, Трубин, Михайличенко, Сваток, Бондарь, Таловеров, Тымчик, Сидорчук, Малиновский, Зинченко, Бражко, Зубков, Ярмоленко, Ванат, Довбик.

Товарищеский матч Молдова – Украина состоится на стадионе "Зимбру" в Кишиневе. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по Киеву.

Этот поединок станет последним спаррингом для команды Сергея Реброва перед выступлением на Евро-2024. Соперниками украинцев на групповом этапе континентального форума будут команды Бельгии, Словакии и Румынии.